Fariba Tehrani, amatissima mamma di Giulia Salemi, intervistata tra le pagine del settimanale DiPiù, ha rilasciato una lunga dichiarazione svelando un periodo molto doloroso della sua vita, legato al tumore di sua figlia.

Giulia Salemi è la regina dei social di questo Grande Fratello Vip 7. La sua presenza è fondamentale nello studio per documentare il “sentiment” dei social.

Mamma Fariba, tra le pagine della rivista, ha svelato un dettaglio molto doloroso:

Di notte da neonata tossiva forte, sembrava che soffocasse. Mi dissero che andava immediatamente operata. Nel petto mia figlia aveva una massa che, con il tempo, era diventata enorme e l’avrebbe presto soffocata. Mi tagliai i capelli come un uomo perché non avevo più tempo per curarmi e pensare a me, dedicavo tutto il mio tempo a Giulia. Staccai con il mondo per rimanere con lei, dormivo su una sedia.

Ero in mezzo al dolore più atroce, in un reparto pieno di bambini malati di tumore. Quando arrivò il giorno dell’operazione, chiesi a tutti una preghiera per Giulia, chiamai i miei amici ebrei, cristiani, musulmani. Dopo un’ora e mezza ricordo che uscì uno dei chirurghi, mi disse che a prima vista il tumore poteva considerarsi di tipo benigno. Scoppiai a piangere. Per anni è stata debole, minuta e sofferente. Uno dei rischi era che quella massa potesse tornare, per fortuna non si ricreò mai più.