Giulia Salemi ospite di Verissimo, ha svelato una grandissima novità a Silvia Toffanin in merito alla sua relazione d’amore con Pierpaolo Pretelli: “Preferisco godermi a pieno questo amore bellissimo, però già il fatto che dopo due anni siamo ancora innamorati, felici e siamo ancora qua, per me già è una grande risposta”.

Giulia Salemi svela una grande novità con protagonista Pierpaolo Pretelli: “E’ il nostro primo step”

Questo è un momento d’oro per Giulia Salemi, felice in amore e serena anche con gli impegni di lavoro. Due volte alla settimana, infatti, munita di tablet si trasforma nella regina dei social commentando a bordo campo il Grande Fratello Vip in prima serata.

L’influencer italo ha parlato ancora di Pierpaolo svelando una bella novità che li riguarda:

Pierpaolo è un uomo incredibile che mi ha fatto provare veramente che cosa vuol dire sentirsi amata, apprezzata e desiderata. Mi ha fatto provare che cos’è l’amore vero. Lui mi fa sentire speciale, c’è sempre. Dopo una serie di incontri sbagliati nella mia vita, non mi aspettavo di trovare un uomo così completo e compatibile con me. Per me è fondamentale il fatto che lui non mi voglia snaturare, mi accetta con i miei pregi e miei difetti. Lui mi ama. Io e Pierpaolo andremo a convivere a metà novembre, abbiamo preso una casa a Milano. Questo è il nostro primo step e poi spero che la vita mi sorrida.