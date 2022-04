Alessio Pollacci, storico regista del Grande Fratello Vip, ha risposto ad alcune domande su Instagram in merito al reality show in partenza con la sua nuova edizione dal prossimo settembre 2022.

Alessio Pollacci parla del Grande Fratello Vip

Il regista del GF Vip ha affermato di non sapere quando (e se) ci sarà nuovamente una edizione “nip” del programma: “Non lo so proprio”. Successivamente Pollacci ha spiegato come si gestiscono due dirette settimanali per sei mesi:

Per merito di una squadra di professionisti che lavorano al programma da anni e che non smettono di volersi migliorare e con tanta, ma tanta pazienza!

Pollacci ha svelato anche di essere entrato nella famiglia del Grande Fratello dal 2004 e da allora, in diversi ruoli, ha fatto tutte le edizioni:

Sono invecchiato con questo fratello maggiore sempre al mio fianco.

Il regista del Grande Fratello Vip ha svelato anche di avere un ottimo rapporto con tutti i conduttori del reality (nip e vip).

E, in ultimo, parlando del cast ha confermato di non avere notizie sull’argomento:

Alvaro Vitali? Amici miei… non ho notizie in merito. Veramente! Non mi occupo del cast e non so chi è stato chiamato o chi lo sarà.

Il potenziale cast

Veronica Cozzani (mamma dei Rodriguez)

Pamela Prati (showgirl)

Davide Donadei (ex tronista)

Antonio Zequila (attore e opinionista)

Jessica Rizzo (attrice)

Alvaro Vitali (attore)

Sandra Milo (attrice)

Drusilla Gucci (ex naufraga dell’Isola dei Famosi)