Continua la macchina organizzativa del Grande Fratello Vip 7, in vista della prossima edizione condotta sempre da Alfonso Signorini e che dovrebbe prendere il via da settembre. Nelle ultime ore sarebbe spuntato il nome di un papabile concorrente: si tratta dell’iconico attore Alvaro Vitali.

Grande Fratello Vip 7: Alvaro Vitali concorrente?

Il 72enne, noto per aver interpretato i panni di Pierino, potrebbe essere uno dei probabili Vipponi del Grande Fratello Vip 7. Alvaro Vitali non è del tutto nuovo al mondo dei reality avendo già preso parte in passato de La Fattoria, nel 2006. Ecco in merito cosa scrive Dagospia:

A Mediaset già si pensa alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality andrà in onda in autunno su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. I lavori per la formazione del cast sono appena iniziati ma nella lista dei possibili ingressi figura anche il nome dell’attore comico Alvaro Vitali.

Non è la prima volta che il nome dell’attore trapela tra i papabili concorrenti del reality di Alfonso Signorini. Sarà davvero uno dei primi a trovare conferma?

Il potenziale cast