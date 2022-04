Barbara d’Urso via da Mediaset? Questa l’ultima indiscrezione resa nota da Dagospia, relativa al destino della conduttrice di Pomeriggio 5 e La Pupa e il Secchione Show. Scopriamo quale potrebbe essere il futuro di Barbara e della sua trasmissione quotidiana in onda su Canale 5.

Nel futuro di Barbara D’Urso non c’è Mediaset. Ai piani alti, nei corridoi di Cologno Monzese, tra gli addetti ai lavori tutti sembrano conoscere il finale della lunga storia tra la conduttrice e il Biscione. Dagospia aveva anticipato la chiusura di Domenica Live e Live Non è la D’Urso, avevamo raccontato i progetti della dirigenza per il daytime e l’insoddisfazione per La Pupa e il Secchione Show (non solo per i bassi ascolti ma in primis per la realizzazione del programma).