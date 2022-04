Dal bacio tra Gianmarco Onestini e una pupa al confronto tra Drusilla Gucci ed il fidanzato (o già ex?) Francesco Chiofalo. Sono solo alcuni dei focus de La pupa e il secchione show, in occasione della semifinale che andrà in scena questa sera su Italia 1. Alla conduzione, come sempre, ritroveremo Barbara d’Urso.

Gianmarco Onestini bacia Mila Suarez e non solo: La pupa e il secchione show

La Pupa e il Secchione Show è ormai giunto agli sgoccioli. Prima di conoscere la coppia vincitrice di questa strana edizione del tutto rinnovata e condotta da Barbara d’Urso, assisteremo però agli ultimi clamorosi colpi di scena. Il primo ce lo regalerà questa sera Gianmarco Onestini. Ma scopriamo da vicino cosa accadrà nel corso della puntata di oggi.

Secondo le anticipazioni del programma, nel corso della semifinale conosceremo le coppie finaliste. Gianmarco Onestini si renderà protagonista di un bacio che sarà destinato a far discutere.

A quanto pare, il secchione bacerà Mila Suarez nella notte: la loro amicizia sarà quindi destinata a trasformarsi in qualcosa di più? Drusilla Gucci tornerà a La pupa e il secchione show dopo l’annuncio di essersi presa una pausa dal fidanzato Francesco Chiofalo e ci sarà un confronto con il pupo e con Malena, che tornerà ad essere Pupa per una sera.

Ed ancora la pupa Maria Laura De Vitis, protagonista in villa di uno scontro con il resto dei concorrenti che l’avrebbero accusata di avere sfruttato la storia con Paolo Brosio per diventare popolare in tv.

Vedremo come è andato lo scambio di coppie in villa tra pupi e secchione e quali nuove coppie si sono andate a formare.