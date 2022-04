Momenti di forte tensione per Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo. Dopo l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione e la proposta “indecente” di Malena, la biondina ha deciso di rompere con il suo fidanzato.

Sono profondamente schifata e disgustata da quello che ho visto. Sia per come una donna che sa che quell’uomo è fidanzato fa quello che ha fatto, che fa schifo, sia dal comportamento di lui. Ci eravamo detti determinate cose. Io boh, sono veramente schifata. Non mi viene in mente un’altra parola, quindi basta! Per quel che mi riguarda siamo in pausa, sono coerente.