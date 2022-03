Come sta la Regina Elisabetta? “In sedia a rotelle”, annullati gli impegni

L’agenda degli impegni ufficiali della Regina Elisabetta sarà “drasticamente rivista”. Questa novità proveniente dagli ambienti reali la dice lunga sulle attuali condizioni della sovrana, che già lo scorso 14 marzo non prese parte, seppur controvoglia, alle celebrazioni del Commonwealth, presso l’Abbazia di Westminster.

Come sta la Regina Elisabetta: le ultime news

Come sta realmente la Regina Elisabetta? E’ questa la domanda più gettonata dell’ultimo periodo e non solo a Buckingham Palace. A quanto pare la regina sarebbe troppo affaticata per prendere parte ad incontri che la costringerebbero a stare per troppo tempo in piedi ed in mezzo agli ospiti.

Oltre agli strascichi del Covid e dei precedenti malanni, si sarebbe aggiunta un’altra novità. Nell’ultimo periodo Elisabetta starebbe usando una sedia a rotelle per muoversi ma al tempo stesso, orgogliosa com’è, non ha alcuna intenzione di farsi vedere pubblicamente in carrozzina. La decisione, dunque, è quella di uscire sempre meno dal Castello di Windsor dove si è trasferita in via definitiva ed a quanto pare sarà sempre più difficile farsi ricevere da lei, se non in videochiamata.

Come farà in vista dell’anniversario della scomparsa del principe Filippo che cadrà il prossimo 9 aprile? Pare che l’idea sarebbe quella di portare la Regina Elisabetta a Londra in elicottero e poi in auto fino a Westminster, ma è anche possibile che salti tutto.

L’esperto Christopher Biggins a GB News ha commentato:

È tutto molto triste, spero che sarà in grado di partecipare ai festeggiamenti per il suo anniversario.