Soleil Sorge è già in modalità “on fire” nei confronti del suo ex fidanzato Luca Onestini, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, alle prese con il suo legame molto particolare con Nikita Pelizon.

Soleil Sorge lancia una frecciatina a Luca Onestini

Come ben sapete, durante le vacanze di Natale Sonia Bruganelli sarà assente e verrà sostituita. Il ruolo dell’opinionista verrà momentaneamente preso da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, attuali conduttori del GF Vip Party.

Soleil ha commentato la notizia su Twitter: “First reaction shock. Ovviamente parlo della reazione del mio ex quando saprà che sono la sua opinionista”.

Sto letteralmente vivendo per vedere queste nuove puntate (nella speranza che Alfonso possa confermare questo mitico duo anche il prossimo anno).

Parlando delle ex fidanzate di Luca Onestini, proprio Cristina Porta si è recentemente confrontata con Gianmarco, suo fratello minore, e il risultato non è certamente stato dei più positivi per il vippone.

Cristina, infatti, ha lanciato importanti accuse:

Povero fratellino, non sta bene, tu non lo aiuti. Tuo fratello ha torto. L’ho amato più di me stessa, tu non lo ami altrimenti lo aiuteresti! Poverino ad aver il fratello che hai, perché non lo aiuti? Io con Luca ho avuto problemi molto gravi. Ne ho parlato con qualcuno? No, con nessuno. Non l’ho denunciato, né l’ho raccontato pubblicamente. Ho le prove di tutto.