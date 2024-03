Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, negli ultimi giorni hanno provato a riavvicinarsi e confrontarsi su ciò che è stata la loro relazione nella Casa del Grande Fratello. Un rapporto altalenante, tra momenti di grande affiatamento ed altri caratterizzati da lunghi silenzi. Ma oggi, quali sono i loro sentimenti?

Mentre i fan della coppia sperano nella rinascita dei “Beabaldi”, nella spiatissima Casa Garibaldi e Beatrice sono riusciti nelle passate ore a ritagliarsi un momento di estrema sincerità reciproca. Durante una loro conversazione in salotto, la Luzzi ha spiegato dove Giuseppe avrebbe sbagliato con lei:

Io penso che l’errore più grande che hai fatto è non aprire una porta e di ritirarti indietro quando ti sei trovato in difficoltà. Con me, con la Casa e con tutto il resto… invece di avere il coraggio di andare avanti sei tornato indietro. No?