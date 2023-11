Alfonso Signorini ha risposto ad alcune domande in merito al Grande Fratello svelando l’ingresso di nuovi concorrenti (ed alcuni non saranno niente male). Oltre all’ingresso di Greta Rossetti, il prossimo sabato sera, potrebbe entrare anche Luca Vetrone (ma non solo…).

Quattro nuovi concorrenti al Grande Fratello: parla Signorini

Il conduttore del GF ha smentito l’ingresso di Filippo Bisciglia svelando che, oltre a Greta, entrerà un’altra concorrente. E se Luca Vetrone non è stato confermato, Alfonso ha parlato di un prossimo gieffino in arrivo direttamente da Seul.

Questo nuovo concorrente è un nip molto “notevole”, parola di Signorini. Il direttore di Chi Magazine ha parlato anche della finale del reality show: “La data finale sinceramente non la so manco io”, ha scritto su Instagram.

Ricapitolando: dovrebbero entrare quattro nuovi concorrenti, due vip e due nip.

Oltre a Greta potrebbe entrare anche Luca Vetrone e, per quanto riguarda i “non” famosi dovrebbe entrare un ragazzo da Seul ed una nuova concorrente: cosa ne pensate?