Quando finisce L’Isola dei Famosi 2022? Naufraghi in finale: come verranno decretati

L’Isola dei Famosi 2022 è l’edizione più lunga nella storia del reality show dell’Honduras. Scopriamo in che giorno ci sarà la finale dopo la penultima puntata che andrà in onda stasera su Canale 5.

Quando finisce L’Isola dei Famosi 2022?

La finale de L’Isola dei Famosi 2022 andrà in onda lunedì 27 giugno in prima serata su Canale 5 e in streaming anche su Mediaset Infinity. Ilary Blasi annuncerà il vincitore del reality tra i naufraghi rimasti in gioco.

L’Isola dei Famosi, i finalisti

Nel corso della puntata di lunedì 13 giugno, è stato deciso il primo finalista di questa edizione: Nicolas Vaporidis.

Gli altri naufraghi dovranno combattere per un posto in finale nelle ultime due settimane di permanenza sull’isola. Nick Luciani e Mercedesz Henger sono al televoto e il meno votato tra i due dovrà abbandonare la Palapa nel corso della semifinale in onda stasera, lunedì 20 giugno.

Su Playa Sgamadissima, Pamela Petrarolo continua la sua esperienza in solitaria sperando di rientrare sulla playa principale e poter conquistare un posto in finale.

Gli altri naufraghi ancora in gioco che ambiscono a un posto in finale sono: Edoardo Tavassi (con il problema al ginocchio che potrebbe costringerlo ad abbandonare), Carmen Di Pietro, Estefania Bernal, Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis.

Le anticipazioni della semifinale

La semifinale rappresenta un traguardo storico: è la 100^ puntata in onda su Canale 5.

Nel corso della serata verranno decretati i finalisti di questa edizione attraverso prove e un televoto flash che coinvolgeranno direttamente il pubblico a casa.

Quale sarà il destino di Edoardo Tavassi dopo l’infortunio al ginocchio? Tornerà in gioco o dovrà abbandonare per sempre l’Isola?

Uno tra Nick Luciani e Mercedesz Henger dovrà abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima.

Chi sarà l’ultimo naufrago a rientrare in gara da Sgamadissima e ad avere accesso alla finale?

A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

In studio spazio all’incontro tra Marco Cucolo e la compagna Lory Del Santo che proveranno ad appianare le divergenze di coppia nate sull’Isola.

La finale de “L’Isola dei Famosi” sarà in onda lunedì 27 giugno.