Lulù e Clarissa Selassiè insieme ad Alex Belli, si sono messi a spettegolare sulla possibile scarsa igiene di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, commentando in maniera poco carina.

“Puzza di pesce e orecchie piene di cerume”, i vipponi spettegolano

Alex: “C’è una donna che ha l’orecchio pieno di cerume”. Jessica: “C’è anche chi fa puzza di pesce”. Alex: “Ma chi?”. Lulù: “Non possiamo…”. (Poi gli dice un nome nell’orecchio). J Jessica si mette a twerkare e dice: “Ora capisci?”. Si tratta di Ainett? Sarebbe una roba grave!

Questo il tweet che riportiamo in merito alla loro conversazione.

In camera Jessica e Lulu stavano parlando con Alex dicendo che una ragazza ha il cerume che esce dalle orecchie e Lulu ha detto: “c’è anche gente che puzza di pesce marcio” e Alex: MA DAVVERO? E jessica: “guardami per capire chi” e ha twerkato intendendo Ainett #gfvip — MALEDUCATA e SACCENTE 🐒🐍 (@itsmedanize) October 14, 2021

Lo ha detto Jessica del “pesce marcio”, per esser precisi #gfvip pic.twitter.com/gtcaDzwahL — BL (@rainbow20202020) October 14, 2021

Gli amici di Twitter hanno ipotizzato che i concorrenti del GF Vip si stiano riferendo ad Ainett Stephens (in merito alla presunta puzza di pesce).

Per quanto riguarda il cerume nelle orecchie, invece, i vipponi potrebbero riferirsi a Sophie Codegoni.

Ed infatti Jessica, in giardino, ha tirato nuovamente fuori l’argomento parlandone con Raffaella Fico e Francesca Cipriani.

Jessica ma allora sei una 🐍

#gfvip pic.twitter.com/kyLDLHZWvd — Il mondo del trash sa (@Giulia59652603) October 14, 2021

Ma invece di sparlare la gente in maniera tanto cattiva, non sarebbe opportuno trovare un modo delicato per evidenziare questa cosa e farla presente alle dirette interessate?