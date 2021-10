L’avvicinamento di Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi era stato “previsto” anche da Miriana Trevisan e Giucas Casella proprio stanotte. A poche ore dalla confessione dell’imprenditore, un ex concorrente del Grande Fratello Vip rompe il silenzio e si dice deluso.

Ex del Grande Fratello Vip attacca Gianmaria per l’avvicinamento a Sophie

Lui è Samy Youssef, uno degli ultimi eliminati della Casa più spiata d’Italia. Il modello egiziano ha puntato il dito contro Gianmaria Antinolfi, reo di avere una fidanzata fuori dal GF Vip:

Sono veramente molto dispiaciuto dai suoi comportamenti perché non ha il minimo rispetto per quella persona che lo aspetta fuori. Fino a una settimana fa parlava benissimo di quella persona e non vedeva l’ora di uscire per stare con lei ed ora parla di Sophie? Sono rimasto deluso da questa cosa, non me lo sarei mai aspettato…