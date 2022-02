A distanza di circa un mese dalla finale del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan e Manila Nazzaro hanno fatto l’appello per mandare Lulù Selassiè dritta verso l’ultima puntata del reality show.

Pronostici vincitore GF Vip: Miriana e Manila fanno un appello per Lulù

Lulù, Soleil e Katia sono attualmente in ballo per un posto in finale e Manila e Miriana hanno fatto un appello per portare la Selassiè in finale: “Mamma mia, deve!”, ha affermato la Trevisan facendo un appello ai fan.

“Così accantoniamo ‘sta pratica e ce la portiamo a casa. Tanto Soleil ci arriva lo stesso!”, ha aggiunto Manila.

Rimanendo in tema finale, Sophie, Alessandro e Jessica hanno parlato dei possibili finalisti del Grande Fratello Vip:

Secondo me a spegnere le luci sono: Lulù e Davide o Lulù e Sole o Soleil e Davide. – confida la Codegoni – Solitamente non vince mai il protagonista. Noi ci dimentichiamo che fuori vedono tutto e non solo quello che si vede in puntata. Quindi non è per forza quello che porta più trash o scalpore. Ma solitamente è la persona che viene apprezzata di più nella coerenza, nel divertimento, nella bontà…

“Secondo me vincerà chi… Soleil non la vedo vincitrice anche se comunque…”, ha aggiunto Basciano.

Personalmente credo che il GF Vip 6 verrà vinto da una delle sorelle Selassiè e sarei contenta in entrambi i casi!