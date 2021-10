Continua a non convincere l’atteggiamento che Manuel Bortuzzo sta attuando nei confronti di Lulù Selassiè. Anche ieri sera, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, il nuotatore ha riacceso le speranze della princess.

“La cosa più bella sarà fuori”, la promessa di Manuel a Lulù non convince

“La cosa più bella sarà fuori”, ha svelato Manuel. Per gli amici di Twitter, la sua sarebbe solo una strategia per conquistare consensi dopo avere chiacchierato in confessionale con il GF.

tutto soddisfatto di aver ottenuto quello che voleva, la clip in puntata #gfvip pic.twitter.com/ccwwA13MXF — threshold, il napolitano fugoso 🧲 (@heythreshold) October 29, 2021

#gfvip Manuel: “la cosa più bella sarà fuori” con lulu Ma io dico se la tratti di merd…. dentro davanti a tutti fuori che farai?

Stratega. pic.twitter.com/iYXdiOCfpB — Ro_sava (@R0Sava) October 30, 2021

Anche Adriana Volpe ha rimproverato Bortuzzo:

Prima l’allontani, poi la riprendi nel letto…

Manuel, proprio per questo motivo, ha nuovamente precisato come stanno le cose:

Noi avevamo già messo tutto in preventivo. Lei sa tutto. Io mi sentivo a disagio nei confronti di me stesso, perché quando una persona che ti vuole bene e a cui vuoi bene, ti viene vicino, fai fatica a staccarti totalmente. Non volevo passare per lo stron** che non la saluta nemmeno. Allora dico viviamocela, siamo felici qui dentro e poi la nostra vita la costruiamo fuori, non c’è illusione.

Voi da che parte state?

Io continuo a pensarla come gli amici di Twitter e l’atteggiamento di Manuel non mi sta piacendo per niente così come l’ipocrisia che regna in casa nei suoi confronti.