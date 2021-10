A Lulù Selassiè non è piaciuto per niente l’abito che avrebbe dovuto indossare nel corso della prima serata di oggi, venerdì 29 ottobre. La principessa si è scagliata duramente contro lo stilista, accusandolo di non saper fare il suo lavoro.

Non posso rovinare la mia immagine, sentirmi io brutta, non mi sento a mio agio. Non mi piace a me… fa schifo, fa schifo. Chi ha fatto l’abito si deve vergognare perché fa cag*re… Fa schifo, fa vomitare questo abito. Cambiate mestiere. I don’t care (“non mi interessa, ndr), che me ne frega a me di ‘sti sfig*ti?

Adesso sono curiosissima di scoprire cosa indosserà stasera (e se si porterà appresso la sua inseparabile borsetta).

Che cosa contiene la mia borsettina da cui non mi separo mai? Allora… iniziamo con i miei occhiali rosa. Trucchi e trucchetti di ogni tipo. Fard, elastici per capelli. Poi c’è anche un palloncino molto carino che ho trovato in giro per la Casa. E’ carinissimo c’è scritto I love you e sto aspettando così lo regalo a Manu tra un po’ di tempo… è a forma di cuore, non è mai stato gonfiato. Ho cercato di gonfiarlo ma non riesco…

Poi ho un pettine che non può mai mancare. Se mi restano impigliate le extension? No amore, io non le ho. Poi ho un gel per brufoli… ci fermiamo qua?