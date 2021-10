Alessandro Rossi, fidanzato (o presunto tale) di Francesca Cipriani, le avrebbe fatto una promessa bomba prima del Grande Fratello Vip che, a quanto pare, non potrà mantenere. L’indiscrezione croccante arriva sulle pagine dell’ultimo numero di Oggi in edicola.

Sulle pagine del settimanale Oggi, Alberto Dandolo racconta che Alessandro Rossi avrebbe promesso in regalo a Francesca Cipriani una lussuosa casa dal valore di circa 2 milioni di euro in uno dei quartieri più chic di Milano, il quadrilatero della moda. – scrive FanPage – Una promessa che tuttavia, il costruttore e arredatore di Cesanatico non sarebbe più in grado di mantenere.

Ci siamo piaciuti subito e in due settimane ho accettato il suo invito a cena. – ha raccontato la Cipriani in un’intervista rilasciata a Chi – Tra il primo e il secondo incontro, ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra! Poi non ci siamo più lasciati.

Con il mio ex, sono finita tre volte in ospedale. Ne ho avuti di problemi, tra tradimenti, corna, botte, raggiri. Alessandro è un campione di tenacia e di tenerezza. Fa su e giù da Cesenatico ogni settimana per stare con me. Mi merito la felicità. Incrociando le dita, lo dico: sono felice.