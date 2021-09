Le principesse etiopi sono particolarmente amate dal popolo social. In queste ore però, una conversazione sospetta dentro la Casa del Grande Fratello Vip, ha fatto storcere il naso agli internauti.

Le principesse etiopi accusate di creare flirt “farlocchi” in Casa

Secondo gli amici di Twitter, le principesse etiopi starebbero studiando a tavolino i loro flirt per attirare l’attenzione dentro la Casa e creare delle dinamiche nel gioco.

A quanto pare Lulù vorrebbe avvicinarsi a Manuel mentre Clarissa avrebbe mostrato dell’interesse per Samy Youssef, il modello di Moschino entrato questo venerdì, nonostante abbia dei freni per via di una promessa fatta poco prima di entrare al Grande Fratello Vip.

Le sorelle sono delle abili strateghe oppure si stanno cominciando ad interessare ad i ragazzi della Casa in maniera volontaria?

In realtà è stata Jessica a dire a Clarissa che la vedrebbe bene con Samy e Lulù con Manuel, ma Clarissa ha detto testualmente “non esiste io ho già fatto promesse fuori” #gfvip https://t.co/QoDx34bk2b — Elle (@giastseing) September 18, 2021

RIASSUNTO DEL DISCORSO DELLE PRINCESS J dice che L starebbe bene con manu C dice che L starebbe bene con samy J dice che C starebbe bene con samy C dice di no perché ha promesso una cosa nonostante…..incinta. TUTTO CHIARO NO?#GFvip pic.twitter.com/Bmd2G3dnR4 — piuttosto_che (@gaia_that) September 18, 2021

Raga purtroppo non sono riuscita a fare il video ma ho sentito bene

Le due sorelle all’inizio parlavano di Lulù dicendo che la vedrebbero bene con Samy

Jessica poi però dice a Clarissa

“No Lulù con Manuel e tu con Samy”

E Clarissa dice di no perché ama una persona fuori #gfvip — BLANKNAME (@bl4nknam3) September 18, 2021

Jessica che dice a Clarissa

“Per Lulù Manu”

“Per te Samy”

#gfvip — BLANKNAME (@bl4nknam3) September 18, 2021

Ma le sorelle che si organizzano le storielle? ✈️ Jessica ha detto a clarissa:

“Per Lulú Manu”

“Per te Samy”

MI SENTO MALE

✈️✈️✈️ #gfvip — FedEx 45 (@nonloso1234893) September 18, 2021

Clarissia su Lulú:

“Samy non è male per lei, sembra contenta”

#GFvip — ; (@dori_hoxhaaa) September 18, 2021

tutti a shippare manuel e lulu e le sorelle dicono che lei stava piangendo fino a 3 giorni fa per un altro e la vedrebbero bene con samy apposto

#GFVip — (@B1693) September 18, 2021

Segnatevi sto tweet: le princess sono entrate con l’intenzione di attaccarsi a qualcuno per assicurarsi consensi non fatevi abbindolare che queste so’ troppo furbe per i miei gusti, già Lulù che chiedeva a Samy se Trash avesse pubblicato qualcosa su di loro daje #gfvip — F E D E R I C A (@grecofedericax) September 18, 2021

Ragà comunque Lulù prima sta così con Samy poi con Manuel mentre le sorelle dicono che l’altro giorno piangeva per un altro. La vedo n’attimo confusa. #gfvip — violet (@violet_blue9) September 18, 2021