Levante è tra coloro che ancora una volta ha alzato la voce in difesa dei diritti LGBTQIA+, che poi sono i diritti di tutti. E’ lei l’undicesimo personaggio della nostra rassegna sul Pride Month 2023. Ma perché Levante, al secolo Claudia Lagona, ha sentito così tanto il desiderio di battersi per la comunità arcobaleno?

Levante ha ufficialmente aperto i cancelli della Fiera di Padova in occasione del Pride Village Virgo, il più grande – e di fatto l’unico – festival LGBTQIA+ d’Italia fondato da Alessandro Zan.

E’ stata la celebre cantante ad indossare i panni di madrina d’eccezione e lo ha fatto con impegno ed orgoglio, come trapelato dal suo post Instagram successivo all’evento:

Ieri sera ho avuto il grande piacere di aprire le danze del Padova Pride Village, tagliando il nastro insieme a tanti amici che, come me, intendono tenere alta l’attenzione sui diritti LGBTQIA+ perché c’è ancora tanta strada da fare, perché ci sono ancora tanti (troppi) episodi di omofobia, transfobia, razzismo.

In fatto di diritti LGBTQIA+ c’è davvero ancora tanto da fare, e già alcuni anni fa, in una intervista a Gay.it Levante aveva spiegato la sua posizione, rimasta assolutamente invariata:

Delle volte ho come l’impressione di vivere in un Paese dove tutti vogliono essere moderni, senza esserlo. Parlare, ancora oggi, di accettazione mi indispettisce. Cosa c’è da accettare se due persone si amano?

Poi aveva spiegato perché tenesse così tanto alla comunità arcobaleno:

Perché è un mondo di cui facciamo parte tutti! Non posso accettare che una persona non possa essere libera di essere se stessa per paura di essere giudicata. Negli anni ho capito che se una persona non si dichiara, non la conosceremo mai fino in fondo e io, nel mio piccolo, quando posso, mi schiero e alzo la voce.