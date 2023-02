Si può dire di tutto su Antonino Spinalbese ma di certo nessuno potrà mai mettere in discussione il suo ruolo di padre e l’amore che nutre per la piccola Luna Marì, la figlia avuta da Belen Rodriguez. Dopo essere rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip, la mancanza della figlia di fa sentire ogni giorno che passa.

Antonino Spinalbese sente forte il distacco dalla piccola Luna e così, chiacchierando con Andrea Maestrelli, come riportano i colleghi di Biccy, ha parlato di Belen e della figlia:

Se non mi fossi lasciato sarei diventato un nonno e non un padre. Nel senso che sarei stato 24 ore su 24 con la bambina… tutti i giorni e tutto il giorno insieme a lei. Non mi sarei goduto nulla di tutto il resto, ma non sarebbe stata una rinuncia sofferta. Perché non sento proprio il bisogno di altro. Se fossi rimasto con la mia ex sarebbe andata sicuramente in questa maniera.

Poi allo stesso tempo ho capito che nella mia vita non ho bisogno di altro se non della mia bambina. Io adoro la mia topolina e mi basta lei e del resto mi importa relativamente. Io voglio stare con lei, solo con lei e non me ne frega niente.

Poi magari cambierà ma ad oggi è così non mi interessa di trovare una donna. Poi succederà, ma non è la mia priorità. Io a 28 anni mi sento arrivato per le cose che desideravo. Sentivo che avrei fatto una famiglia e la mia bimba ce l’ho quindi non potrei chiedere di meglio.