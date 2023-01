Sophie Codegoni, nel corso di Casa Chi, ha parlato degli ex fidanzati che presto entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip. Come ben sapete, infatti, presto arriveranno Gianluca Benincasa (ex di Antonella Fiordelisi) e Ivana Mrazova (ex di Luca Onestini).

Sophie Codegoni commenta l’imminente ingresso degli ex al GF Vip

Dentro la Casa del GF Vip è tutto estremizzato, sia nel bello che nel brutto. Adesso vediamo Edoardo e Antonella che stanno male ma poi magari fra tre giorni faranno pace ma è normale. Io e Alessandro siamo tranquillissimi fuori ma all’interno della Casa litigavamo tanto, meno di loro ma litigavamo. Quando arriveranno gli ex sarò tosta. Antonella si fa influenzare dalla sua presenza. Quando lui gli ha fatto la sorpresa lei era molto vulnerabile. Luca e Ivana? Durante l’ultima puntata ho visto Onestini che seguivo nel 2017. Secondo me lui è innamorato pazzo. Lei super, mi piace tanto. Ivana lo rende migliore e secondo me tra di loro c’è ancora amore. Secondo me non accadrà nulla all’interno della Casa però… non lo so, potrebbe smuovere qualcosa. Ivana porterà equilibrio in Luca. Antonella invece…

Anche Basciano ha commentato gli ex: