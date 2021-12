Katia Ricciarelli, dopo gli ultimi risvolti prima del colpo di scena teatrale, non ha apprezzato il comportamento di Alex Belli nei confronti di Soleil Sorge. Anche oggi la cantante lirica ha ribadito le emozioni contrastanti che le ha offerto il man del game durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip.

Mi può dispiacere per alcuni aspetti, perché in effetti per la casa ha contato molto. Però era ormai diventata una presenza assolutamente negativa. Era una influenza che non mi piaceva, basta davvero basta. – riporta Biccy.it – Per noi non era un bel vedere quella situazione.

Quindi ora ci sta pure un momento di relax. Mi dispiace tanto dirlo però è così. Ho tirato un sospiro di sollievo. Stai a tirare la corda così e poi si spacca. Abbiamo tirato un bel sospiro tutti, con tutto che può dispiacere, però è la verità. Ha dato molto al gioco, però è giusto che sia andata in questo modo onestamente.