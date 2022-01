Preferito Grande Fratello Vip: Soleil inarrestabile, balzo in avanti per Katia, cosa dicono i sondaggi

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip ci svelerà il preferito tra i Vipponi in gara. In attesa del nuovo appuntamento in onda nella prima serata di Canale 5, però, non si fanno attendere i tanto amati sondaggi ai quali prende parte un numero sempre molto ampio di utenti.

Grande Fratello Vip, il preferito secondo i sondaggi

Torna l’appuntamento alla scoperta del preferito del Grande Fratello Vip in riferimento all’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini e che ha regalato agli spettatori non pochi colpi di scena. Chi è risultato il concorrente maggiormente gradito?

A svelarcelo ci hanno pensato i risultati dei vari sondaggi ospitati sui principali portali web, a partire da Reality House. In cima troviamo, inafferrabile da settimane, Soleil Sorge che ha conquistato il 34% delle preferenze. La segue a ruota Sophie Codegoni ferma al 31% e poi Jessica al 12%.

Cosa dicono invece i risultati del secondo sondaggio tra i più condivisi online? In questo caso gli utenti che hanno espresso la propria preferenza sul portale Grande Fratello Forum hanno votato ancora una volta per Soleil ma il vero colpo di scena lo ha riservato Katia Ricciarelli con un inaspettato balzo in avanti, proprio alle spalle della sua giovane amica. Terzo posto per Miriana Trevisan.