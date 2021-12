Preferito Grande Fratello Vip e nominati 24esima puntata: ecco chi sono

Ieri sera è andata in scena la 24esima puntata del Grande Fratello Vip, e come sempre non sono mancati i colpi di scena. Riflettori puntati sulla storia tra Soleil Sorge e Alex Belli ma non solo. Ovviamente non si è fatto attendere anche il preferito del nuovo appuntamento e le fatidiche nomination: ecco chi sono i nuovi nomi.

Preferito e nominati Grande Fratello Vip

Il preferito dell’ultima puntata è stato Gianmaria Antinolfi. Ad aver subito l’ultimo televoto, infatti, oltre all’imprenditore napoletano sono state anche la new entry Patrizia Pellegrino e le due sorelle Selassié, Jessica e Lulù, rimaste nella Casa.

La nomination non ha avuto un eliminato ma il preferito da parte del pubblico, dopo aver espresso il proprio voto è risultato essere proprio Gianmaria. Ecco quali sono state le percentuali: Antinolfi è stato salvato con il 39% delle preferenze; 27% per Jessica e Lucrezia e 7% per Patrizia Pellegrino.

Essendo risultato il preferito della puntata, Antinolfi ha potuto non solo godere dell’immunità ma anche decidere chi, delle tre donne al televoto, mandare in nomination in vista del prossimo appuntamento, puntando a malincuore il dito contro la Pellegrino.

Ed a proposito delle prossime nomination, chi sono i Vipponi finiti al televoto? Oltre a Patrizia, a rischio eliminazione sono anche Jessica e Lulù Selassié.