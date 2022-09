Lo scorso lunedì ha preso ufficialmente il via il Grande Fratello Vip 7. Parlare di preferito è ancora un azzardo dal momento che i concorrenti sono appena 15 e stasera entreranno i restanti Vipponi che andranno a completare il cast ufficiale (per ora) di questa edizione. Ma i sondaggi in rete sono già partiti e ci regalano i primi sentiment del popolo della rete.

Preferito del Grande Fratello Vip: ecco chi è

Elenoire Ferruzzi sale senza rivali sul trono del preferito del Grande Fratello Vip 7. E’ lei, con la sua risata contagiosa, ad aver conquistato la vetta dei sondaggi in questi primi giorni di permanenza nella spiatissima Casa di Cinecittà.

C’è chi temeva di vederla presto fuori dal reality a causa di qualche suo inafferrabile scivolone ma ad oggi tutto sembra procedere per il meglio, tra battute e momenti di relax, in attesa dei nuovi ingressi che andranno a ribaltare gli attuali equilibri.

Diamo subito uno sguardo al preferito del GF Vip secondo un primo sondaggio ospitato da Reality House: in cima troviamo proprio Elenoire Ferruzzi con il 36% dei voti ricevuti, seguita da Ginevra Lamborghini (11%) e da Nikita Pelizon (7%), a pari merito con Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta.

Una situazione molto simile è stata rimarcata dal sondaggio ospitato su Grande Fratello Forum, nel quale la Ferruzzi è sempre prima seguita da Ginevra, Patrizia e Cristina Quaranta.