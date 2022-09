Dopo Alberto De Pisis, anche Elenoire Ferruzzi ha svelato di essersi presa una cotta per Luca Salatino, lo chef verace del Grande Fratello Vip 7 entrato nella Casa con la fidanzata dentro il cuore (ha pianto per lei dopo nemmeno 24 ore).

Elenoire Ferruzzi: “A me piace Luca, il ragazzo tamarro è il mio genere!”

Elenoire ne ha parlato con Antonella Fiordelisi: “Mi piace! Questo è il mio prototipo… il ragazzo tamarro”, ha affermato la Ferruzzi. L’icona gay ne ha parlato pure con Alberto De Pisis che condivide il suo stesso interesse:

“È molto innamorato, è anche molto protettivo, ha molto timore che la sua ragazza possa essere gelosa”, ha affermato l’opinionista.

Secca la risposta di Elenoire:

A me non me ne può fregar de meno, non è innamorato per niente!

A BREVE IL CONFRONTO TRA ELENOIRE E LA FIDANZATA DI LUCA 💀#gfvip

