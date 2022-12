Cambio della guardia per il preferito del Grande Fratello Vip 7. Negli ultimi giorni, le vicende che hanno interessato i coinquilini della Casa più spiata d’Italia hanno portato anche a far cambiare il parere del pubblico rispetto al preferito: ecco cosa è emerso dai recenti sondaggi online.

Preferito Grande Fratello Vip 7 secondo i sondaggi: chi è?

Questa sera arriva una nuova puntata del Grande Fratello Vip ma come da tradizione andiamo a dare uno sguardo al mondo dei sondaggi sul preferito del reality: chi l’ha spuntata dopo la 21esima puntata?

Stando ai risultati emersi c’è stato un importante cambio della guardia in riferimento alla cima del podio. A sfidarsi infatti troviamo la coppia dei Donnalisi, ovvero quella formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

Nella puntata di sabato Edoardo aveva svelato di aver raggiunto un record non indifferente: la coppia non litigava da ben tre giorni! Sarebbe potuto essere il risultato dei nuovi sondaggi a dare il via a nuovi battibecchi? Questo non possiamo saperlo, ma ecco intanto cosa è emerso.

Secondo il portale Reality House, Edoardo si piazza in cima al podio con il 21% delle preferenze, seguito da Antonino al 19% e da Antonella al 16%.

Ecco invece come si compone il podio del sondaggio sul preferito del Grande Fratello Vip accolto da Grande Fratello Forum: in cima la spunta Nikita seguita da Daniele terza Antonella Fiordelisi. Donnamaria, invece, è quarto, proprio alle spalle della fidanzata.