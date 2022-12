Spazio ai sondaggi sul preferito del Grande Fratello Vip, in occasione della nuova puntata del reality show di Canale 5, in onda stasera 19 dicembre. Il programma torna a distanza di appena due giorni dall’ultimo appuntamento. Sebbene la puntata sia eliminatoria, non manca come sempre il punto di vista degli spettatori sul proprio Vippone preferito: ecco cosa è emerso.

Preferito Grande Fratello Vip 7 secondo i sondaggi: chi è?

Antonella Fiordelisi continua ad essere protagonista, nel bene o nel male, di questa edizione del GF Vip. Per una buona fetta di spettatori è lei la concorrente meritevole del titolo di preferito del Grande Fratello Vip 7. Almeno è ciò che emerge da uno dei sondaggi in rete.

Dopo la 23a puntata del programma, il pubblico si è espresso sul preferito e stando al sondaggio ospitato da Reality House è proprio l’influencer a guadagnarsi la vetta con il 23% dei voti, seguita a brevissima distanza dal fidanzato Donnamaria (22%) e da Nikita (11%).

Ecco cosa è emerso invece dal sondaggio sul preferito indetto da Grande Fratello Forum: qui a dominare è invece Nikita con oltre il 15% delle preferenze, seguita da Oriana e Daniele Dal Moro. Appena fuori dal podio troviamo invece Antonella Fiordelisi.