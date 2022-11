Questa sera, lunedì 21 novembre 2022, si torna in collegamento con la Casa del GF Vip per una nuova puntata nel corso della quale scopriremo il preferito tra i Vipponi in nomination. Sono ben sette i concorrenti al televoto, aperto per decidere chi sarà l’immune alle prossime nomination. Ecco cosa è emerso dai principali sondaggi online.

Preferito GF Vip, ecco cosa dicono i sondaggi

A conquistare il titolo di preferito del GF Vip però sarà solo uno tra Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Edoardo Tavassi, Luca Salatino, Luca Onestini, Patrizia Rossetti e Sarah Altobello. Quali sono i risultati dei maggiori sondaggi online?

Partiamo dal nostro sondaggio che vede in cima al podio sul preferito Edoardo Tavassi con il 38% delle preferenze. Segue Patrizia Rossetti, votata dal 27% dei nostri lettori e poi Luca Salatino al 18%.

Ecco invece cosa dice il sondaggio ospitato dal blog delle colleghe di IsaeChia.it: Tavassi è primo seguito da Patrizia, mentre il terzo posto vede a pari merito Attilio e Onestini.

Spostiamoci ora sul portale Reality House sul quale è stato ospitato il consueto sondaggio che vede al primo posto Patrizia Rossetti con il 32% delle preferenze, seguita con la medesima percentuale di voti da Edoardo Tavassi e solo terzo Salatino.

Ecco i risultati del sondaggio ospitato da Grande Fratello Forum: anche in questo caso per il preferito i primi tre posti vedono la Rossetti seguita da Tavassi, entrambi a breve distanza, terzo Salatino.