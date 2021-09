Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando debutteranno stasera con la nuova edizione di Tale e Quale Show in onda su Rai1. La trasmissione condotta da Carlo Conti sfiderà la seconda puntata del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini.

Pierpaolo e Stefania Orlando “sfidano” il GF Vip: ecco le esibizioni della serata

Proprio lo scorso anno Pierpaolo e Stefania hanno partecipato alla quinta edizione del reality show conquistando la finalissima. Naturalmente, proprio come dice Carlo Conti, nella televisione c’è spazio per tutti e scrivere “sfida” è semplicemente legato alla competizione (in questa epoca dove tutto deve sempre essere spiegato).

Ma quali cantanti dovranno imitare Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando? Lo showman dovrà cimentarsi con i sensuali movimenti di bacino di Ricky Martin. La Queen di Babilonia, invece, indosserà i panni di Lady Gaga.

Ecco tutte le esibizioni:

Stefania Orlando – Lady Gaga

Alba Parietti – Loredana Berté

Francesca Alotta – Emma Marrone

Federica Nargi – Elettra Lamborghini

Simone Montedoro – Francesco De Gregori

Biagio Izzo – Caterina Valente

Pierpaolo Pretelli – Ricky Martin

Gemelli di Guidonia – Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro

Deborah Johnson – Donna Summer

Dennis Fantina – Eros Ramazzotti

Chi avrà la meglio, in termini di ascolti tv, tra il Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show? Staremo a vedere cosa ci diranno i dati auditel di domani mattina.

Voi cosa guarderete?