Dopo Giulia Salemi anche Pierpaolo Pretelli vola a Sanremo 2024. E se la fidanzata intervisterà i Big della musica per conto di TV Sorrisi e Canzoni, l’ex Velino sarà un inviato speciale.

Pierpaolo Pretelli, infatti, sarà inviato per La Vita in Diretta e, per comunicarlo agli estimatori, ha utilizzato un divertente video che vi condividiamo a seguire:

Alberto Matano mi senti? Io non vado via finché non mi mandi a Sanremo, ho già la valigia pronta. Perché Raffaella Longobardi può andare ovunque? Pure in Inghilterra l’hai mandata, perché io no? Io non mi muovo finché non mi mandi a Sanremo.