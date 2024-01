Giulia Salemi avrà un ruolo speciale a Sanremo 2024. L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip continua la sua carriera nel mondo della conduzione e vola nella città dei fiori al fianco di TV Sorrisi e Canzoni.

Giulia Salemi, infatti, sarà l’inviata speciale del magazine, così come comunicato dagli account social della famosa rivista che, da sempre, commenta in real time tutti gli accadimenti del Festival:

L’unica cosa che conta è la magia di Sanremo! E quest’anno Sorrisi ha pensato a una persona davvero speciale per raccontare insieme l’edizione 74 del Festival della Musica Italiana, Giulia Salemi.

Dopo il debutto al Casinò di Sanremo, a dicembre, durante l’esclusivo servizio fotografico per la cover del magazine, quando ha potuto salutare e intervistare i cantanti in gara, Giulia Salemi sarà l’host del team di Sorrisi nei giorni del Festival dal 4 al 10 febbraio, per raccontare tutti i giorni sui social i personaggi, le emozioni, le curiosità dello spettacolo più seguito.