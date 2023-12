Pierpaolo, sorpresa da urlo per Giulia Salemi: ecco cosa ha fatto per il terzo anniversario – VIDEO

Tre anni d’amore per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. In mezzo a tutti quei tira e molla, veri o presunti, che si sono consumati ultimamente, ecco spuntare la mossa a sorpresa dell’ex concorrente del GF.

Pierpaolo, sorpresa da urlo per Giulia Salemi: ecco cosa ha fatto

Pierpaolo Pretelli per il terzo anniversario con Giulia Salemi ha tirato fuori dal cilindro una sorpresa epica per la sua dolce metà, facendo irruzione nel ristorante dove lei stava pranzando col padre, portando con sé un bouquet di fiori e lasciandola senza parole.

I tre protagonisti hanno condiviso i dettagli della sorpresa con video e post su Instagram, rivelando che l’idea è stata messa a punto da Pretelli insieme al padre di Giulia, Mario.

Su Instagram, hanno postato un video in cui Giulia Salemi chiacchiera con il padre, il quale a un certo punto le suggerisce di dare un’occhiata intorno, sottolineando la bellezza del luogo in cui si trovano.

E mentre Giulia ruota lo sguardo, ecco comparire Pierpaolo con un bouquet di fiori.

La Salemi, condividendo il momento della sorpresa, ha scritto:

Quanto vi amo? Si sono messi d’accordo e mi hanno organizzato una sorpresa riuscitissima. Pierino si è presentato a Piacenza per il nostro terzo anniversario, mentre ero a pranzo con mio papà ed io pensavo che fosse ancora via per una serata convinta di vederlo tra qualche giorno.

Dopo le voci sulla presunta crisi nelle settimane passate, confermata dagli stessi interessati che avevano chiarito come ogni relazione avesse alti e bassi, la sorpresa sembra per ora spazzare via ogni dubbio, almeno sotto i riflettori pubblici.

Il VIDEO in apertura del nostro articolo.