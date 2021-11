Pierpaolo Pretelli “adottato” da Mamma Rai: oggi il debutto a Domenica In, ecco cosa farà

Dopo la fortunata esperienza con Tale e Quale Show, Pierpaolo Pretelli continuerà la sua carriera da Mamma Rai. Ed infatti, ospite de La Vita in diretta con Mara Venier, la zia più amata della televisione ha svelato che lo ha ufficialmente arruolato a Domenica In.

Cosa farà Pierpaolo Pretelli a Domenica In?

Pierpaolo sta dimostrando a Tale e Quale Show di avere talento. Vi dico una cosa che sappiamo solamente io e Pierpaolo. Io sto pensando a lui per Domenica In. Stiamo pensando ora che finisce Tale e Quale ad un gioco molto forte…

Queste le parole di Mara ospite de La Vita in diretta con Alberto Matano.

Ma cosa farà Pierpaolo a Domenica In?



Lo showman si esibirà in un numero musicale sulle note di Happy days insieme ad un gruppo di ballerini dando piena dimostrazione del suo grande talento artistico.

Successivamente l’ex gieffino condurrà anche il gioco telefonico del programma di Mara Venier continuando a farsi sorridere. In ultimo, insieme all’amica Stefania Orlando racconterà la sua esperienza a Tale e Quale Show.

Le anticipazioni dello show di Mara Venier

Dallo studio Fabrizio Frizzi di Roma, a partire dalle ore 14:00 subito dopo il TG1 delle 13.30, andrà in onda l’ottava puntata di Domenica In con Mara Venier. Gli ospiti previsti per il nuovo appuntamento di oggi sono: Carlo Verdone, Luciana Littizzetto, Eleonora Daniele, alcuni protagonisti di Tale e Quale Show ed i genitori di Rossano Rubicondi.