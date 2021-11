Pierpaolo Pretelli ha tutte le intenzioni di rendere questo weekend indimenticabile. Dopo averci regalato una nuova puntata di Tale e Quale Show ricca di intrattenimento con la sua imitazione di Robbie Williams e dopo essersi guadagnato un quinto posto nella classifica conclusiva, ora si prepara a sbarcare ufficialmente a Domenica In!

Pierpaolo Pretelli dopo Tale e Quale Show: ecco cosa farà

A partire dalla puntata di domani, infatti, prenderà ufficialmente il via per Pierpaolo Pretelli la sua nuova avventura sotto l’ala di Mara Venier. E’ stata proprio la conduttrice di Rai1 a volerlo fortemente nella sua trasmissione, Domenica In, in qualità di ospite fisso, dopo averlo avuto ospite qualche settimana fa.

In quella occasione Mara Venier intervistò per la prima volta Pierpaolo restando colpita dalla sua gentilezza e simpatia, che a quanto pare sarebbero diventate qualità ormai note tra gli addetti ai lavori di Tale e Quale Show, che avrebbero riferito alla Venier parole di grande stima nei suoi confronti.

Adesso per Pierpaolo è arrivato il momento di cimentarsi in una nuova esperienza televisiva e di crescita professionale, al fianco di una grande signora del piccolo schermo. Ad anticipare la sua presenza negli studi Fabrizio Frizzi di Roma è stato il portale TvBlog.it che ha svelato anche cosa farà Pretelli.

Pierpaolo infatti si esibirà in un numero musicale sulle note di Happy days insieme ad un gruppo di ballerini dando piena dimostrazione del suo grande talento artistico. Successivamente l’ex gieffino condurrà anche il gioco telefonico del programma di Mara Venier continuando a farsi sorridere. Successivamente, insieme all’amica Stefania Orlando racconterà la sua esperienza a Tale e Quale Show.