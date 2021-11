Classifica Tale e Quale Show e vincitore: Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, ecco come si sono piazzati

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Tale e Quale Show, in onda su Rai1. Chi è stato il vincitore dell’intera edizione e come si sono piazzati Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando? Ecco la classifica finale.

Classifica Tale e Quale Show e vincitore

I Gemelli di Guidonia, 467 punti; Francesca Alotta, 436 punti; Deborah Johnson, 426 punti; Ciro Priello, 414 punti; Pierpaolo Pretelli, 411 punti; Dennis Fantina, 410 punti; Stefania Orlando, 388 punti; Simone Montedoro, 341 punti; Alba Parietti, 276 punti; Federica Nargi, 270 punti; Biagio Izzo, 213 punti.

I vincitori dell’edizione sono stati i Gemelli di Guidonia.

Posizionamento di Pierpaolo-Stefania e torneo Campioni

Pierpaolo si è classificato al quinto posto e Stefania settima.

Entrambi parteciperanno al torneo dei Campioni, ecco la lista completa:

Barbara Cola; Pago; Carolina Rey; Virginio; I Gemelli di Guidonia; Francesca Alotta; Deborah Johnson; Stefania Orlando; Ciro Priello; Pierpaolo Pretelli; Dennis Fantina.

Il torneo inizierà il 19 novembre sempre su Rai1.

