Vincitore Tale e Quale Show: Pierpaolo Pretelli resta il preferito del web!

Questa sera, venerdì 5 novembre 2021, si chiude ufficialmente l’edizione di Tale e Quale Show 2021 con il nome del vincitore. Quella che volge al termine è stata indubbiamente una delle edizioni più amate dal popolo social, forte anche la presenza di personaggi del calibro di Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Ciro Priello, che hanno reso la sfida a colpi di like davvero interessante.

Tale e Quale Show, preferito: Pierpaolo Pretelli vince sui social

Prima di scoprire il vincitore di Tale e Quale Show, in occasione della finale che coincide con l’ottava puntata del varierà di Rai1 condotto da Carlo Conti, diamo uno sguardo agli ultimi sondaggi relativi al concorrente preferito.

Il sondaggio che ci ha tenuto compagnia in queste settimane è quello accolto dal portale Reality Show ed al quale sono giunti centinaia di voti. Quali sono stati i risultati dopo l’ultima puntata ed in vista della finale? Anche questa settimana troviamo in cima Pierpaolo Pretelli, che si conferma il vincitore indiscusso almeno sui social.

Simpatico, bello e talentuoso: Pierpaolo sembra avere tutte le carte in regola per proseguire spedito verso una carriere dorata. Sul podio a netta distanza ritroviamo anche questa volta Ciro Priello e l’amica Stefania Orlando.

Le esibizioni della finale

Gli accoppiamenti dell’ottava ed ultima puntata di Tale e Quale Show saranno i seguenti: Francesca Alotta se la vedrà con Loredana Bertè, Deborah Johnson onorerà il mito di Aretha Franklin, Federica Nargi si metterà nei panni di Sylvie Vartan, Stefania Orlando avrà le sembianze di Caterina Caselli, Alba Parietti si immedesimerà in Alice, Dennis Fantina si metterà alla prova con Andrea Bocelli, i Gemelli di Guidonia difenderanno il primato con i Beatles, Biagio Izzo sarà Cristiano Malgioglio, Simone Montedoro ricorderà Nino Manfredi, Pierpaolo Pretelli sarà Robbie Williams e Ciro Priello proverà a ripetersi con Ed Sheeran.

Come al solito i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter: le tre esibizioni più ‘acclamate’ da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.