Dopo Tale e Quale Show Pierpaolo Pretelli continuerà la sua carriera da Mamma Rai. Ed infatti, ospite de La Vita in diretta con Mara Venier, la zia più amata della televisione ha svelato che lo arruolerà come presenza fissa a Domenica In.

Notizia bomba su Pierpaolo Pretelli

Sta dimostrando a Tale e Quale Show di avere talento. Vi dico una cosa che sappiamo solamente io e Pierpaolo. Io sto pensando a lui per Domenica In. Stiamo pensando ora che finisce Tale e Quale ad un gioco molto forte…

Pierpaolo ha ironizzato imitando Cristiano Malgioglio e poi ha aggiunto:

Pazzesco. Ed io che pensavo di essere disoccupato dopo Tale e Quale. Ed invece no… mi vedrete ancora in Rai, non finisce qui.

Pierpaolo è senza ombra di dubbio tra i volti dell’ex GF Vip che stanno facendo più esperienze televisive insieme a Tommaso Zorzi, Giulia Salemi e Stefania Orlando.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperGuidaTV (@superguidatv)

Vi prego ma guardate la reazione di lui…. Sono troppo emozionata e fiera del mio bimbo #prelemi pic.twitter.com/5fhO3zZZWG — ~ghostpersempre~ (@Michelle_tit) November 1, 2021