Pierpaolo Pretelli, dopo il Grande Fratello Vip, è diventato ufficialmente un personaggio di mamma Rai. E così, proprio nel corso della giornata odierna, il concorrente di Tale e Quale Show è stato ospite di Oggi è un altro giorno.

Tra una chiacchiera e l’altra Pierpaolo si è proposto per un altro talent show: “Io tra una puntata sono disoccupato, se Milly Carlucci mi vuole…”, ha ironicamente affermato Pretelli.

Poi la frecciatina ad Al Bano Carrisi e il suo ritiro:

Io non ho nessun tipo di concerto da nessuna parte del mondo!

Serena Bortone si è accorta della battuta pungente affermando:

‘Tu mi rendi felice Pier, ma felice come non lo sono mai stata’

