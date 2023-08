Pierpaolo e Giulia Salemi conducono Ex On The Beach Italia: ecco la reazione di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi condurranno la nuova edizione di Ex On The Beach Italia, programma di MTV precedentemente condotto dalla coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

Pierpaolo e Giulia Salemi conducono Ex On The Beach: la reazione di Cecilia e Ignazio

Come avranno preso questo cambiamento di rotta i conduttori “uscenti”? Secondo Amedeo Venza Cecilia e Moser sarebbero stati “silurati” proprio all’ultimo momento:

Chissà come l’avranno presa Cecilia e Ignazio che fino a pochissime settimane fa erano ancora i conduttori in carica di Ex on the beach…Tagliati fuori all’ultimo momento! Il tutto si sarebbe formato con l’uscita di Giulia dal Grande Fratello e di conseguenza subito contattata per questa nuova avventura!

Dopo poco, lo stesso Venza si è “auto” smentito facendo delle precisazioni svelando che la coppia sapeva già da qualche mese di non dover condurre più il programma perché, a sua detta, non si sarebbero raggiunti alcuni accordi economici.

Ed infatti una follower del blogger gli ha fatto notare che proprio Ignazio Moser, al termine della scorsa edizione, aveva già smesso di seguire il format su Instagram.

Cecilia e Ignazio andavano molto bene per quel ruolo ma Pierpaolo e Giulia personalmente li trovo perfetti.