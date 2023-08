Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono una delle coppie più amate nate nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi innamorati, i due si sono sempre supportati apertamente in maniera positiva e costante.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi conducono un programma insieme: ecco quale

Per questo motivo, vista la grande intesa che Pierpaolo e Giulia Salemi riescono a portare dentro e fuori il palcoscenico, sono stati scelti per sostituire Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nella conduzione di Ex On The Beach Italia, così come riportano i colleghi di TVBlog:

La scorsa edizione di Ex On The Beach Italia – quella con il mitologico Antonio “Pistacchione” Latella preso in giro su Tv8 anche dalla Gialappa’s Band – è stata proposta su Paramount+ dal 30 novembre scorso. Alla conduzione del dating show prodotto da Fremantle c’era un’altra coppia nata al Grande Fratello Vip, quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, presenti pure nel 2020 e nel 2021. Nella primissima stagione, invece, la guida del titolo era stata affidata a Elettra Lamborghini.

Cosa ne pensate?