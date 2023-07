Giulia Salemi protagonista di un video girato dal fidanzato Pierpaolo Pretelli e diventato inaspettatamente virale nel mondo. Ma cosa è successo? E come mai Giulia è riuscita a catturare l’attenzione dei social a livello mondiale?

Giulia Salemi, un suo video diventa virale: ecco perché

Tutto sarebbe partito da una Instagram Stories realizzata da Pierpaolo Pretelli con protagonista Giulia Salemi in un locale di Saint Tropez. L’influencer, con estrema disinvoltura, fa notare al cameriere che nel cocktail ci fosse fin troppo ghiaccio.

“Non venire a rubare a casa dei ladri”, ha commentato ironicamente Pierpaolo Pretelli scrivendo anche in inglese, affinché il messaggio potesse giungere forte e chiaro. Ed a quanto pare così è stato. “Questo video è diventato virale in America, oltre 10 milioni di visualizzazioni… lei è iconica”, ha commentato una sostenitrice dell’influencer su Instagram.

Il video è diventato virale e Giulia ha fatto incetta di complimenti. In tanti follower, infatti, hanno preso le sue parti complimentandosi con la sua presa di posizione: “Ha perfettamente ragione! Non è questione di pagare o meno, di posto per ricchi o meno… si tratta del fatto che se noi volessimo l’acqua ghiacciata ordineremmo semplicemente quella”, scrive un utente sotto una pagina social che ha condiviso il filmato (che trovate in apertura).

“Ha fatto bene! Lo fanno spesso questo giochetto io pago 10€ un cocktail che è fatto praticamente per il 70% di ghiaccio? Ma siamo pazzi?”, fa eco un altro utente.