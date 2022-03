Jessica Selassié è stata fortunata nel gioco (del Grande Fratello Vip) ma un po’ meno in amore (con Barù). Eppure le cose potrebbero forse cambiare dopo che le telecamere e le luci della spiatissima Casa si sono spente definitivamente dopo sei lunghi mesi.

Il piano B di Jessica se con Barù non dovesse funzionare

Tra le pagine del settimanale Chi, non poteva mancare la lunga intervista di Jessica Selassié dopo il trionfo al GF Vip. Il primo pensiero non poteva che essere destinato a colui che ha creduto in lei e nelle sue sorelle, ovvero Alfonso Signorini:

È la persona che ha creduto in noi fin dall’inizio. Ci siamo conosciuti con una videochiamata e abbiamo riso come pazzi, ha detto “Vi adoro” a me e alle mie sorelle, è stato fichissimo.

Nella Casa Jessica è riuscita, dopo un primo momento vissuto nell’ombra ad uscire come vera protagonista, al pari delle sue due sorelle. Ma come cambia adesso il loro rapporto?

Io ci sarò sempre per le mie sorelle, sono la mia vita, ma vorrei far capire che ci sono anch’io.

L’attenzione poi si è spostata su Barù, l’uomo per il quale Jessica si è presa una bella cotta al GF Vip:

Mi dicevano tutti di stare attenta, che giocava, ma sono convinta che quello che ho visto fosse vero. Ci vogliamo bene, se non ci sarà di più è stato comunque bello.

La princess ha spiegato cosa ha compreso nella famosa capanna ed ha svelato il suo “piano B” nel caso in cui con Barù le cose non dovessero andare come sperato:

Che c’è attrazione fisica. Mi ha detto che non voleva avere nulla sotto le telecamere e di aspettare la fine del programma. Quindi ci rivedremo. Altrimenti ho la fila di uomini che mi cercano.

E se la coppia formata da Sophie ed Alessandro agli occhi di Jessica è quella che appare come la meno solida, cosa pensano loro di lei e Barù? Tra le pagine del medesimo settimanale la Codegoni ha commentato: “Secondo me lei è presa sul serio”. Più duro Basciano che ha concluso:

Secondo me quando usciranno svanirà tutto, visto che non è successo niente in questi mesi.