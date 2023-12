“Perla Vatiero vince il Grande Fratello”, il pronostico dell’ex concorrente

Ciro Petrone svela il suo pronostico sul possibile vincitore del Grande Fratello e fa il tifo per Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti entrata nella Casa più spiata d’Italia da pochissime settimane.

Chi vince il Grande Fratello? Non è facile. Ci sono tante dinamiche che cambiano il pensiero delle persone fuori da un giorno all’altro. Però non ti nego che in finale vorrei Perla Vatiero e Mirko Brunetti. E vedrei vincitrice Perla.