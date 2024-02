Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo 2024 – prima donna dopo dieci anni – lasciandosi alle spalle Geolier, fino all’ultimo dato per vincitore. Ma cosa è successo e quali sono state le percentuali che hanno portato a questo risultato finale?

Percentuali Sanremo 2024 e classifica televoto: perché ha vinto Angelina Mango

E’ questa la domanda che, a poche ore dalla proclamazione della vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 si stanno ponendo in tanti. E non è un caso se dopo la classifica del televoto resa nota, sui social impazzano i commenti di chi considera il risultato finale ingiusto, tra dubbi ed illazioni.

A questo punto è arrivato quindi il momento di fare chiarezza e spiegare come mai Geolier non ha vinto, accontentandosi del secondo posto alle spalle di Angelina Mango.

Secondo le percentuali relative al televoto, infatti, il 60% delle preferenze davano Geolier come vincitore indiscusso della kermesse, mentre solo il 16% erano a favore di Angelina. Ghali era fermo all’8,3%, Annalisa all’8% ed Irama al 7,5%. Come mai quindi ha vinto la Mango?

Alla fine, la Top 5 ottenuta con la media dei voti di Sala Stampa, giuria Radio e Televoto, ha contribuito a ribaltare il risultato portando alla vittoria di Angelina Mango con il 40,3%. Al secondo posto Geolier con il 25,2%, al terzo Annalisa con il 17,1%. Fuori dal podio, ecco le percentuali: quarto Ghali con il 10,5% e quinto Irama con il 6,9%.

La Sala Stampa, dunque, ha avuto un peso importante nel determinare la vittoria di Angelina, motivo di grande malcontento soprattutto tra i fan di Geolier.

Ricordiamo che le votazioni precedenti erano state azzerate per dare spazio ad una nuova votazione del pubblico delle prime cinque canzoni in gara, con il Televoto che ha pesato per il 34%, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web per il 33% e la Giuria delle Radio per un altro 33%.

Polemiche assurde sulle percentuali poi ribaltate dalla sala stampa. L’unica polemica da fare é quel 60% di televoto quando la gente a casa provava a votare senza risultati. https://t.co/OtqpYwZv5G — Marika 🌺 (@marika1987) February 11, 2024