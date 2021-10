Patrizia Mirigliani, mamma di Nicola Pisu, ospite di Casa Chi ha parlato dell’esperienza del figlio al Grande Fratello Vip specie dopo le prime nomination: “E’ un gioco e lui lo sa… ci è rimasto male ma si sta abituando”.

La mamma di Nicola Pisu ha lodato Soleil Sorge, sua ex Miss Italia, ed ha lanciato un dardo infuocato nei confronti di Katia Ricciarelli che aveva affermato di non comprendere il figlio quando parla:

E’ molto carina Soleil che le sta molto vicino e mi fa piacere questa cosa. Katia Ricciarelli ha detto che non capisce Nicola quando parla. Lui non è un macho e nemmeno un attore. Mio figlio sta facendo enormi sforzi e la sua battuta non me l’aspettavo. Sono rimasta allibita perché c’è una pochezza del genere umano.

A Manila Nazzaro si è spostata un attimo la corona… Lei è una paladina e vuole sottolineare la sua presenza all’interno del Grande Fratello Vip. Ma andare a dire a Soleil di staccarsi da Nicola per andare con le donne… mi viene da ridere è un femminismo un po’ ‘così’. Lui è un uomo ma magari donne e uomini potessero sempre incontrarsi!