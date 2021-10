Katia Ricciarelli deride Nicola Pisu per il modo in cui parla: “Non lo capisco” (ma lui è al suo fianco) – VIDEO

Con il passare dei giorni Nicola Pisu si sta scoprendo sempre di più. Seppur nella sua timidezza è riuscito a farsi coinvolgere nel gruppo da alcuni dei Vipponi, tra cui Alex Belli e Soleil Sorge. Katia Ricciarelli, di contro, in maniera forse un po’ troppo indelicata nelle passate ore lo ha deriso per il modo in cui parla.

Katia Ricciarelli deride Nicola Pisu e il web si scaglia contro la cantante

Nicola Pisu ieri sera è stato uno dei protagonisti della cucina, insieme a Manila Nazzaro, Alex Belli, Davide Silvestri e Soleil Sorge. In occasione del compleanno di Carmen Russo, infatti, hanno organizzato una cenetta on i fiocchi, torta compresa.

Mentre si trovava in cucina, intento a ripulire tutto insieme a Manila e Soleil, si è avvicinata la Ricciarelli curiosa di sapere cosa ci fosse dentro un pentolino. Nicola ha replicato educatamente: “Là c’è del cioccolato fondente”.

La cantante lirica, dandogli le spalle, si è quindi rivolta a Manila: “Non lo capisco quando parla”, lasciandosi andare ad una risatina che la Nazzaro ha cercato di coprire alzando la voce e replicando: “Lì c’è il cioccolato fondente”.

Non paga la Ricciarelli le ha posato una mano sulla spalla, ribadendo: “Non lo capisco quando parla, tu?”, deridendo nuovamente il giovane, “Faccio fatica!”. Il tutto a pochi centimetri da lei.

Nicola ha ovviamente finto di non sentire il commento della Vippona, continuando nella pulizia della cucina e conversando imbarazzato con Soleil. Il video in questione è rimbalzato prontamente sui social. La scena di pochi secondi non è piaciuta a molti, che hanno addirittura parlato di “bullismo” contro Nicola.