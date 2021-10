Patrizia Mirigliani si è scagliata contro Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia, in più di una occasione, ha preso velatamente in giro il figlio Nicola Pisu, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

“Mi dispiace dover constatare che anche alle mie Miss ogni tanto si sposta la corona”, in questo modo ha commentato Patrizia Mirigliani le ultime prese di posizione di Manila Nazzaro.

L’ex Miss Italia parlando con Soleil Sorge avrebbe usato parole non esattamente al miele nei confronti di Nicola Pisu:

Certo che Nicola è una brava persona, però per te non può essere un punto di riferimento qua dentro. – riportano le colleghe di Isa&Chia – Perché è un uomo innanzitutto, ha un carattere particolare, è molto chiuso e a volte non si rende conto di quello che gli succede attorno. E’ la verità, lo conosco benissimo. E’ una persona eccezionale, so la famiglia, sono affezionata a quel ragazzo, ma devo essere onesta anche nei suoi confronti. Ha dei limiti anche lui.