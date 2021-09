Nicola Pisu è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip da perfetto sconosciuto e una dolorosa storia di droga alle spalle. Patrizia Mirigliani, sua madre, proprio per poterlo salvare lo ha denunciato.

Nicola Pisu era dipendente dalla droga: Patrizia Mirigliani lo ha denunciato

Ero dipendente dalla droga. – ha raccontato Nicola nella Casa del GF Vip – Tutto è iniziato che ero un ragazzo e poi le cose sono peggiorate. Ho fatto cose brutte anche in casa a mia madre. Non parlo di violenza fisica, ma psicologia. Non potevo nemmeno più avvicinarmi a lei a causa della denuncia che mi aveva fatto. Un anno fa mi volevo ammazzare. Mi sono venute in mente cose brutte. Ero in questa stanza e mi venivano pensieri. Poi le ultime volte che lo facevo sapevo di essere arrivato al limite e piangevo mentre facevo queste cose.

A tal proposito, proprio Patrizia Mirigliani ha svelato perchè lo ha denunciato:

Sono dodici anni della mia vita che combatto, Nicola soffre di dipendenze, l’ho portato in sette comunità. Se sono arrivata al punto di denunciare mio figlio, è perché sono distrutta. Il mio ex marito? Lui vive a Trento, aveva un’altra famiglia. Io non dico che sia facile fare il genitore, ma in questa battaglia sono stata sola. Certe volte lo ha aiutato, certe volte ha lasciato. Io ho aiutato in molti modi Nicola a rendersi indipendente. Ma non era mai costante. L’ultimo lavoretto lo ha fatto in Trentino in un albergo, aiutato dal padre.

Nuovi dettagli sulla comunità

La sveglia era alle 7, 7.30. In un quarto d’ora dovevi alzarti, fare il letto e vestirti. La sera si andava a letto presto, non potevi dormire quando volevi. Io stavo malissimo, piangevo tutte le mattine. Non è facile, c’era gente che scappava dopo due giorni. Perché sono rimasto? O stavo lì o stavo per strada.